Il Comune di Ciampino incontra Città Metropolitana

Il sindaco di Ciampino, Emanuela Colella, è stata ricevuta dal vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, a seguito della richiesta pervenuta da questa Amministrazione.

L’incontro, interlocutorio, è stato l’occasione per fare il punto sulle diverse tematiche che coinvolgono i due Enti: gestione e manutenzione di istituti secondari di secondo grado, strade provinciali, bandi di finanziamento. Tra i punti sul tavolo anche la questione della delocalizzazione degli autodemolitori.

“È stato un incontro molto piacevole – ha commentato la Prima Cittadina – Il vice Sindaco Sanna si è reso subito disponibile ad avviare una collaborazione proficua tra i nostri due Enti con l’obiettivo di lavorare in sinergia per il benessere del nostro territorio. Durante questo primo incontro interlocutorio abbiamo analizzato molti temi a noi cari e sono certa che avvieremo un fattivo percorso di collaborazione insieme”.

“Metteremo a disposizione tutti gli strumenti per poter soddisfare le richieste della Sindaca di Ciampino – ha dichiarato il Vice Sindaco della Città metropolitana, Pierluigi Sanna – coinvolgendo i Consiglieri delegati competenti. E’ stato un incontro interlocutorio nel quale abbiamo avuto occasione per poter affrontare tematiche generali come accade giornalmente con tutti i sindaci del territorio metropolitano”.