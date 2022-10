Lucca comics & games, gli appuntamenti di Rai kids

In occasione di Lucca Comics & Games 2022, il più importante appuntamento dedicato al mondo del fumetto, animazione e videogiochi, Rai Kids presenta un ricco programma di appuntamenti. Il Real Collegio sarà il quartier generale, dove il pubblico potrà trovare anteprime, meet & greet e i personaggi più amati dei canali Rai Gulp e Rai Yoyo.

Prima novità è la presentazione, in anteprima mondiale, di Dragonero I Paladini, la serie animata basata sul fumetto Dragonero edito da Sergio Bonelli Editore. Si tratta di una coproduzione internazionale di Sergio Bonelli Editore S.p.A. con Rai Kids, Powerkids Entertainment LTD, Nexus TV s.r.l. Protagonisti della serie sono tre ragazzi appena adolescenti dell’Erondàr, una terra fantastica pervasa di magia: Ian, dallo spirito libero e dall’indole coraggiosa, sua sorella Myrva, geniale costruttrice di congegni meccanici, e l’inseparabile amico Gmor, un orco di grande forza e animo generoso. I tre amici dividono le loro giornate tra studio, divertimento e qualche lavoro nella fattoria dove vivono Ian e Myrva. I nostri eroi entrano in contatto mentale con un grande drago, Draiken, che li conduce nel cenote in cui riposa in virtù di un sortilegio. Chiede loro aiuto per affrontare una terribile minaccia causata dal risveglio di Arcana da parte di Mekan; il suo malvagio piano consentirebbe all’Arcidemone di far sciamare le sue orde di demoni nel mondo dei nostri eroi, ma, perché ciò avvenga, deve prima distruggere le linee di energia magica che formano una fitta rete protettiva sulla superficie dell’Erondàr. A questo fine, la perfida regina vuole richiamare in vita i Corruttori tramite le Lacrime di Drago e usarli come propri agenti di distruzione.

Novità di quest’anno è un programma televisivo in diretta quotidiano, aperto al pubblico.

Dal 28 ottobre al 1° novembre, per tutta la durata della manifestazione, Rai Gulp sarà in diretta, a partire dalle 18.35 nello studio speciale allestito al Real Collegio di Lucca. Ogni giorno un pubblico selezionato potrà assistere dal vivo alla diretta e interagire con i conduttori Mario Acampa e Manuela Grippi, e gli ospiti della trasmissione, che racconterà il Lucca Comics & Games. Ci si può già prenotare scrivendo una mail a luccalive@rai.it , scrivendo tutti i propri dati anagrafici, contatti telefonici e i giorni in cui si vuole assistere alla diretta (28, 29, 30 e 31 ottobre, e 1° novembre).

Nicoletta Costa e Nina & Olga saranno presenti con molte novità e contenuti dedicati alla serie animata in onda su Rai Yoyo. Sabato 29 ottobre, alle 16.30, debutterà il primo spettacolo live in cui Nina & Olga saranno protagoniste insieme a una madrina d’eccezione, Laura Carusino, volto di Rai Yoyo e conduttrice de “L’Albero Azzurro”. Laura racconterà le avventure di Nina & Olga tratte dalla serie televisiva e parte di una collana di libri. I racconti saranno intervallati dalle canzoni de Le Volamusiche, realizzate con Mamme in Sol, una realtà torinese nota in Italia nell’ambito della musicoterapia per bambini. Queste canzoni speciali, tutte rigorosamente a tema Nina & Olga, saranno anche accompagnate da un video in cui le animazioni di Nicoletta Costa – autrice de La Nuvola Olga e Direttore Artistico della serie tv – prendono vita. I bambini non saranno semplici spettatori ma parte attiva dello spettacolo, suonando e partecipando alla narrazione delle storie insieme a Laura Carusino. Tutti gli oggetti che i bambini utilizzeranno durante lo spettacolo saranno anche dei simpatici e originali omaggi che i giovanissimi spettatori potranno portare con loro.

Domenica 30 ottobre, a partire dalle ore 15, all’Auditorium Suffragio, ci sarà l’attesa “Live Kids Parade”, con i personaggi più amati di Rai Yoyo: sfileranno i Puffi, Masha e Orso, Topo Tip, Bing, Bluey, Lampadino e Caramella, Pinocchio & Freeda, Nina & Olga.

Tutti i giorni, al Chiostro del Real Collegio, ci sarà anche “L’albero azzurro”, per accogliere i bambini, che potranno così fare foto con il celebre “Albero” della più longeva serie per bambini italiana. In particolare, lunedì 31 ottobre, dalle ore 11.30, ci sarà un meet & greet con Dodò e Laura Carusino.

I bambini potranno fare tante attività divertenti nel “Laboratorio Puffoso”, in compagnia dei Puffi. Appuntamento tutti i giorni dalle 14 alle 19 (il 1 e 2 novembre anche dalle ore 9 alle ore 14). Nella sala laboratorio, spazio anche allo sport alle attività di “Super Spikeball”, la nuova serie animata ideata dall’ex campione di volley, Andrea Lucchetta. Si potrà provare la Spikeball App dal 28 al 30 ottobre, dalle 9 alle 14, e domenica 30 ottobre dalle 14 alle 19: dall’animazione al gioco in video, un gioco con le mani libere da device, tastiere o smartphone. Dal 28 al 30 ottobre, dalle ore 15 alle ore 18.30, invece i bambini potranno “schiacciare” con Lucky e la Lucky Squad: nel campo allestito nel chiostro e animato dallo staff di smart coach coordinati da Andrea “Lucky” Lucchetta, si potrà giocare a Spikeball, il gioco della Schiacciata, inventato nel cartone animato “Super Spikeball” dai tre protagonisti Lino Lee Wang e Viola e giocato nelle scuole e nelle società da più di 200 mila bambini grazie al progetto Volley S3 della Federazione italiana Pallavolo.

Nello spazio “Rai Kids”, infine, tutti i giorni a partire dalle 9.30 ci sarà una maratona con i migliori cartoni animati in onda su Rai Yoyo e Rai Gulp. Il pubblico potrà vedere episodi di serie come Bing, Pinocchio & Friends, Bluey, Super SpikeBall, Peppa Pig, Milo, gli Acchiappagiochi, Masha e Orso, Il mondo di Leo e i Puffi. Verrà proposta inoltre una maratona dei cartoni animati “Peanuts”, con Charlie Brown, Lucy, Linus, Snoopy e tutta l’allegra banda di personaggi creata da Charles Schulz, di cui ricorre il centenario della nascita.

Lo spazio “Rai Kids” ospiterà anche incontri ed eventi. Venerdì 28 ottobre, alle ore 10, Federico Taddia presenterà il libro “Nata in via delle cento stelle”. Alle 11.15 sarà la volta del laboratorio “Non mi aspettavo” con Angelo Mozzillo e Franceso Faccia. Alle ore 14, infine, ci sarà il laboratorio ispirata alla nuova seria animata “Il mondo di Leo”.

Sabato 29 ottobre, invece, a partire dalle 13.30 incontro con Andrea Lucchetta. Nella prima parte l’ex campione di volley commenterà delle clip animate tratte dal cartone animato “Spike Team”. Dalle 14.30 alle 15.30 ci sarà la conferenza “Dal gioco al Videogioco con “Ai” proiettati verso il metagioco”, con la presentazione in Anteprima assoluta del corto” A Pesca con la Lucky Squad”, realizzato dalla Lucky Dreams per la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, in occasione del progetto PRE.DI.SPONE del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per contrastare l’abuso del tempo passato davanti ai videogiochi da parte dei bambini, in favore di attività ludico-sportive all’aria aperta, elemento importante di socializzazione.

A seguire una tavola rotonda con due esperti del settore game, Riccardo Cangini e Massimo Silva.

Domenica 30 ottobre, sempre alle 11, ci sarà una speciale anteprima della “Live Kids Parade” con alcuni dei character di Rai Yoyo. Alle ore 14, invece, spazio al laboratorio “Fino in fondo” con Davide Calì. Lunedì 31 ottobre, alle ore 11, Nicoletta Costa sarà presente per un incontro con i bambini. Un’ora di letture e disegni con la mamma de La Nuvola Olga e Giulio Coniglio. Martedì 1 novembre, alle 11, Mario Acampa sarò protagonista dell’incontro “Tra teatro, tv e Eurovisione. Mario Acampa…. e 100 modi di comunicare”.