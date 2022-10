D’Amato, “Nuovi livelli essenziali assistenza, Lazio pienamente adempiente”

“Secondo le ultime rilevazioni dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) emesse dal Ministero della Salute il Lazio risulta ben oltre la soglia di adempienza in tutte e tre le aree prese in considerazione. In particolare, l’area della prevenzione collettiva e sanità pubblica con un punteggio di 75/100, nell’area Distrettuale 80/100 e nell’area ospedaliera 71/100. E’ la prima volta che nell’area distrettuale, ovvero le attività del territorio, si raggiunge un punteggio così elevato. Il monitoraggio del nuovo sistema di garanzia conferma che la strada intrapresa è quella giusta ed è possibile coniugare i conti in ordine con i Livelli Essenziali di Assistenza”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.