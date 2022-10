Al via il Quarto Corso per Allievi Guardie Zoofile Volontarie di Fare Ambiente presso “La Porta Del Parco”, con il Patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia..

Una importante iniziativa che nasce dalla necessità di garantire maggior tutela per gli animali d’affezione, contrastarne l’abbandono, il traffico illecito ma soprattutto un supporto fattivo per la cittadinanza.

Il Laboratorio Verde di Fare Ambiente domani 08 Ottobre darà il via al Quarto Corso per Allievi Guardie Zoofile, sotto la direzione del responsabile Andrea Mariani che ha detto:

«Voglio ringraziare la Porta del Parco per la disponibilità mostrata ospitando il nostro corso, l’Ente Parco Bracciano Martignano per il supporto e l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia per aver contribuito alla realizzazione del progetto, ringrazio inoltre tutti i partecipanti al corso per la loro volontà e senso civico dimostrato.

Sono orgoglioso e soddisfatto di quanto abbiamo fatto, soprattutto per la realizzazione dell’ Ambulanza Veterinaria, ora stiamo lavorando alla formazione di un equipaggio idoneo per poter ampliare il progetto e dare vita ad un servizio costante, mi auspico che tutti possano portare a termine con profitto quanto intrapreso».

Obiettivo importante è cercare di dare una formazione professionale grazie alla disponibilità dei Guardiaparco di Bracciano-Martignano, della Asl Veterinaria Roma 4, del Perito Balistico Forense Prof.Dott. Martino Farneti e di tutte le Forze dell’Ordine con le quali proporremo fattiva collaborazione.