Regione Lazio, c’è la nuova edizione di “Torno Subito”

Riceviamo e pubblichiamo – Una bella notizia per i giovani della nostra regione. Da oggi infatti è possibile presentare le domande per la nuova edizione di Torno Subito, l’iniziativa della Regione Lazio che offre ai giovani universitari, laureati e diplomati la possibilità di realizzare esperienze formative e lavorative fuori Regione o all’estero.

L’obiettivo è favorire l’alta formazione specialistica in settori strategici e innovativi come: la transizione ecologica e digitale, il cinema e l’audiovisivo, lo spettacolo e la musica, i beni culturali e il turismo, l’enogastronomia, lo sport e la qualità della vita con particolare riferimento alla prevenzione in termini di salvaguardia della salute pubblica.

L’edizione 2022, da sostenere grazie al Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027, è rivolta a cittadini italiani e stranieri, di età compresa tra 18 e 35 anni, residenti nel Lazio, inoccupati o disoccupati, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– studenti universitari;

– laureati;

– diplomati ITS;

– diplomati in possesso di un diploma di studi in questi ambiti: cinema, audiovisivo, spettacolo e musica, beni culturali e turismo, enogastronomia, sport e qualità della vita;

– altri diplomati con un diverso diploma di studi ma obbligatoriamente in possesso di una qualifica professionale in questi ambiti: cinema, audiovisivo, spettacolo e musica, beni culturali e turismo, enogastronomia, sport e qualità della vita.