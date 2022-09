Prosegue la settimana della scienza

Giovedì 29 settembre 2022 significa ancora Settimana della Scienza all’insegna di tantissimi laboratori ed eventi dedicati alle scuole e al grande pubblico.

A tutti gli eventi già disponibili per le scuole nella giornata di mercoledì 28 (disponibili QUI) se ne aggiungo altri in altrettante città: “Inclusivamente, laboratorio di esperienze migranti”, “Mostri alla riscossa”, “Fantasmi nel cassetto”, “Fateci spazio”, “Quanto pesa la bolletta”, “Passeggiata geologica sui colli di San Paolo”, “Orient’orto: orientino all’orto botanico”, “Io vivo sano – inquinamento e salute”, “Donne di scienza”, “La comunità energetica: ospitalità dei castelli romani”, “iPad in classe – incontro per docenti” e “Ricercatori e investigatori per un giorno al Gianicolo” sono la punta dell’’icerbeg degli eventi in programma per oggi grazie a Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Alumni-ALACLAM Associazione Laureati Ateneo Cassino e Lazio Meridionale, C&C Consulting S.p.A., Ospitalità Castelli Romani, eV-Now!, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Fondazione Umberto Veronesi, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biologia, Università degli Studi Roma Tre, Sotacarbo, ESA – Agenzia Spaziale Europea, Libera Università Maria Santissima Assunta – LUMSA, CREA, G.Eco, Associazione italiana degli Infermieri di Camera Operatoria – AICO Italia, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Associazione Speak Science e PariMpari Onlus.

Roma, Potenza, Nemi e Frascati saranno il palcoscenico degli eventi che andranno in scena per il grande pubblico ai quali si aggiunge un evento svolto interamente online.

Roma

La capitale ospiterà due eventi firmati ICR – Istituto Centrale per il Restauro e Università degli Studi Roma Tre: “Green Conservation per le opere in metallo” e “Diagnosi e monitoraggio del patrimonio costruito”.

Potenza

A Potenza gli attori saranno ancora gli amici di ParimPari con “Naturalmente”: una mostra, tanti giochi, e poi ancora, logica, strategia e abilità al fine di educare le future generazioni al rispetto dell’ambiente e al riutilizzo di materiali. L’associazione allestirà presso la sede della Biblioteca Nazionale di Potenza una mostra in cui saranno rappresentati alcuni usi alternativi di materiali di uso quotidiano, normalmente destinati ad essere gettati via.

Nemi

Con la mostra “Oltre i risguardi” l’arte incontra la scienza in un itinerario di sviluppo che unisce i desideri degli artisti, che scelgono diffondere la propria arte superando gli ostacoli della contingente visibilità fenomenica: nuova tappa del percorso creativo e per farsi conoscere. Questo è ciò che si potrà osservare a Nemi grazie al Comune di Nemi.

Frascati

Frascati. Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, CREA, Associazione italiana degli Infermieri di Camera Operatoria – AICO Italia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biologia e C&C Consulting S.p.A. saranno gli attori degli eventi in programma alle Mura del Valadier: “Ti piacere vivere facile?”, “Via dei latti n°0”, “I ruffiani del dna: i gatti conquistano il mondo”, “Cittadini scienziati, la chiave per la prevenzione” e “Diario di una cellula – come si forma e cresce il corpo umano” sono alcuni degli eventi in programma per oggi.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Verificare negli specifici dettagli le eventuali modalità di prenotazione.