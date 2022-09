Cocciniglia tartaruga, Cerveteri tra le zone infestate dall’insetto dei pini

abbattimento delle piante, qualora irrimediabilmente compromesse e non curabili, ovvero completamente disseccate, “morte in piedi” previa presentazione di denuncia di attività botanica (DAB) agli uffici comunali competenti, sottoscritta da un tecnico abilitato che certifica la presenza della Toumeyella parvicornis;

strategie di contenimento individuate nel Decreto e dal SFR in relazione all’evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, con particolare riferimento all’effettuazione di trattamenti insetticidi (per endoterapia, per aspersione in chioma).