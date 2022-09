Città metropolitana alla consegna del Mausoleo dei Plauti

La Consigliera delegata della Città metropolitana di Roma Capitale, Manuela Chioccia, ha partecipato alla cerimonia di consegna del Mausoleo dei Plauti, che dopo l’impegnativo restauro entra nella piena disponibilità dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este (VILLAE)

“Con la restituzione del Mausoleo dei Plautii alla cittadinanza viene incrementato il patrimonio artistico di una delle più rinomate aree archeologiche del territorio metropolitano. Un monumento dalla lunga storia che mostra oggi un aspetto mutato rispetto all’antichità per il fatto di essere stato trasformato nel quattrocento in torre a protezione del vicino ponte lucano sull’Aniene. Il restauro del Mausoleo e dell’area circostante pone le premesse per la creazione di un parco archeologico che costituirà un importante valore aggiunto per il flusso turistico, valorizzando ulteriormente un territorio già attrattivo, il cui sviluppo rientra tra le priorità dell’ente metropolitano”.