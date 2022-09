Minnucci: “Approvata la legge regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’Etruria meridionale”

Col voto di oggi abbiamo votato all’unanimità la legge regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’Etruria Meridionale; legge che guarda al territorio nel suo insieme e che sancisce la creazione di una rete tra istituzioni e cittadini. Mette risorse (2,7 milioni che intendiamo incrementare con le prossime manovre di bilancio), crea l’opportunità di programmare interventi in una visione di sviluppo comune.

In quanto promotore e primo firmatario sono emozionato e soddisfatto: sono state gettate basi solide, è stato creato uno strumento fondamentale per l’azione amministrativa e di progettazione per i comuni di Allumiere, Bracciano, Canale Monterano, Tolfa, Manziana, Anguillara Sabazia, Tuscania, Montalto di Castro, Trevignano Romano, Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Santa Marinella, Fiumicino, Tarquinia e Monte Romano.



Un’occasione per risolvere concretamente i problemi cronici che viviamo quotidianamente. Una legge che guarda alle future generazioni. Una legge per uno sviluppo sostenibile e condiviso, per un territorio da valorizzare nei suoi paesaggi, nelle sue capacità umane, nei suoi prodotti, nelle sue tradizioni e risorse culturali.Un’occasione per risolvere concretamente i problemi cronici che viviamo quotidianamente. Una legge che guarda alle future generazioni. Grazie a tutti quelli che da sempre si adoperano per unire, a chi l’ha sempre immaginata, a chi ci ha lavorato notte e giorno, a chi ha portato un’idea, un suggerimento, un’esperienza.

Grazie alla mia collega Marietta Tidei, prima confirmataria assieme a me e con cui avviammo insieme questo lungo percorso. Grazie all’assessore allo sviluppo economico Paolo Orneli, grazie alla giunta Zingaretti e a tutto il Consiglio regionale.

Buon lavoro a noi tutti!” lo dichiara in una nota il Consigliere Regionale Emiliano Minnucci