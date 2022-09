La terza edizione del festival Naturarte, successo annunciato

Sport, cultura, sostenibilità e benessere a Trevignano Romano

Un weekend di eventi, laboratori, attività, dibattiti, esposizioni e spettacoli al parco giochi comunale di Trevignano Romano organizzato dall’associazione culturale Sintonia in collaborazione con le altre associazioni del territorio, con il supporto del comune e della Regione Lazio.

Azioni

Fare sport, imparare arti e mestieri, incontrare falchi, parlare di libri, gustare I prodotti del territorio, confrontarsi con istituzioni e giocare imparando; sono soltanto alcune delle azioni in programma per “Naturarte… In itinere”, due giornate dedicate alla mente, al corpo e alle emozioni. Interdipendenze, come posso prendermi cura di me ed essere in armonia con gli altri?

Sostenibilità

Il tema centrale del festival è la natura, Naturarte vuole essere un percorso che ha l’obiettivo di prendersi cura e stimolare I tre livelli dell’essere umano, alla scoperta delle molteplici connessioni che ci sono tra l’uomo e ambiente. La natura non è soltanto qualcosa da preservare e proteggere, diventa anche un modo di vivere a partire dai piccoli gesti quotidiani. La mission è creare sinergia per sensibilizzare soprattutto i più piccoli attraverso percorsi mirati a riscoprire l’essenza della natura umana.

Spettacolo

Ospiti della prima serata gli artisti internazionali del Circ fest; con il loro spettacolo itinerante, in anteprima sul lago di Bracciano, hanno affascinato il numeroso pubblico presente. Inclusione, accoglienza, mettersi nei panni dell’altro attraverso l’arte, la musica e il divertimento. Una spettacolare esibizione a cura del teatro Ondadurto & Lit Circus, con istallazioni VR 3D a 360 gradi e laboratori circensi hanno incantato sia I grandi che i più piccoli.

Ringraziamenti

Si conclude così il Trevignano Summer Fest con quasi 50 eventi programmati per la stagione estiva; un forte ringraziamento alla Regione Lazio, al Comune di Trevignano Romano, alla rete di associazioni locali di promozione sociale e turistica, al portale Trevignano turismo, grazie anche a tutti gli altri supporters come il Coni Lazio,i pittori “La cerqua”, la biblioteca comunale di Trevignano Romano e il gruppo di volontari Nati per Leggere, le radio web del territorio, il parco regionale Bracciano e Martignano, Aics ambiente con Rifiuthlon, tutti gli espositori e ovviamente la sicurezza e assistenza medica del gruppo Misericordia.

Claudia Soccorsi