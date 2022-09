Ladispoli ospita il festival corrispondenze

Dal 30 settembre fino al 1° novembre, presso lo spazio performativo Agorà di Ladispoli (Roma), si svolgerà la quattordicesima edizione del Festival corrispondenze con spettacoli, workshop, mostre dedicati alla danza contemporanea ed eventi speciali come Gala Rete KortoCircuito e Vettori Evolutivi Danza che vedranno alternarsi performance di artisti giovani ed emergenti e di professionisti già affermati.

Ideato nel 2010 con la direzione artistica di Paola Sorressa, performer e coreografa internazionale, direttrice artistica di Mandala Dance Company e organizzatrice di eventi artistico/culturali, la rassegna multidisciplinare è divenuta un appuntamento imperdibile della stagione autunnale, ospitando coreografi, artisti e performer dell’attuale panorama della danza contemporanea italiana. Oltre quindici appuntamenti previsti con spettacoli e tavole rotonde, proposti da note compagnie italiane del panorama italiano (Kinesis, Arb Dance Company, EgriBiancoDanza, Gruppo E.motion, ResExtensa, Petranuradanza, Mandala Dance Company, Gruppo Danza Oggi, Campania Danza, Atacama) e dalla compagnia Larumbe Danza proveniente dalla Spagna.

Dopo la giornata inaugurale del 30 settembre con gli spettacoli Hu|Or|Me – Animal Farm a cura di Kinesis con la coreografia di Angelo Egarese e El tiempo del alma di ARB Dance Company con la coreografia di Antonio Colandrea, il 2 ottobre Festival corrispondenze ospita il galà della Rete KortoCircuito: un evento speciale che prevede la programmazione di cinque performance a cura di EgriBiancoDanza, E.motion, ResExtensa, Petranuradanza, Mandala Dance Company.

Si continua il 14 ottobre con Twee di Gruppo Danza Oggi e il 16 ottobre con il doppio appuntamento con la danza internazionale: dalla Spagna arriva il coreografo Juan Torres di Larumbe Danza che porta in scena lo spettacolo Un mundo Féliz, a seguire Crossover della compagnia internazionale Mandala Dance Company, coreografie di Paola Sorressa (reduce dalla Tournée in Spagna). Il 29 ottobre torna in scena a Ladispoli, Mandala Dance Company, con la nuova produzione Riti di Passaggio. Il 30 ottobre la programmazione di Festival corrispondenze prosegue con una serata speciale dedicata a Vettori Evolutivi Danza, progetto di residenza creativa a sostegno della crescita di nuovi talenti coreografici nell’ambito professionale di Mandala Dance Company. Tre aperture al pubblico per altrettanti progetti artistici a cura dei coreografi over 30 selezionati che lavoreranno a stretto contatto con i danzatori di Matrix [Pro] 2022. Il festival si conclude il 31 ottobre con La malanotte di Campania danza (coreografia di Antonio Apicella) e lo spettacolo Altrove Oltre Il Mondo del 1° novembre di Atacama, compagnia diretta da Patrizia Cavola e Ivan Truol.

Non solo programmazione di spettacoli all’interno di Festival Corrispondenze, ma anche un importante percorso di alta formazione previsto il primo ottobre con un’intera giornata di workshop a cura di Paola Sorressa di Mandala Dance Company (10-11.30), Maria Elena Curzi (Gruppo e-Motion), Elisa Barucchieri (ResExtensa), Salvatore Romania (Petranuradanza), Oksana Romaniuk (EgriBiancoDanza). Da segnalare, tra gli eventi speciali, la mostra fotografica La danza nel territorio di Ladispoli e Cerveteri attraverso l’obiettivo di Dino Frattari che racconta e immortala il rapporto di profonda simbiosi tra l’arte coreutica e le due città laziali attraverso la magia degli scatti di Dino Frattari.

Festival corrispondenzeè organizzato da Mandala Dance Company (compagnia supportata dal MiC – Ministero della Cultura), con la direzione artistica di Paola Sorressa con il patrocinio del Comune di Ladispoli, dell’Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport_Ente di Promozione Nazionale) e dell’Aics Comitato Regionale Lazio e Aics Comitato Provinciale Roma.