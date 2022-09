Frascati scienza… farai il ricercatore da grande?

Quello di oggi 28 settembre 2022 sarà un mercoledì, ancora una volta, all’insegna della scienza e della divulgazione scientifica per i più piccoli (nelle scuole e non) e per il grande pubblico. Il mercoledì della Settimana della Scienza che culminerà con la Notte Europea dei Ricercatori 2022 LEAF di Frascati Scienza.

Tantissimi sono gli eventi in programma per le scuole: dallo show “se ti piace la frutta nulla si butta” del CREA alla visita “Astrogarden: Terra chiama sole” di Università degli Studi Roma Tre e “Pianeti in una stanza” in collaborazione con Associazione Speak Science, dalla “ricerca di una alimentazione sana e sostenibile” ai laboratori sul “vivere facile” di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. “Cittadini scienziati, la chiave per la prevenzione”, “Cell’s kitchen! Cellule in cucina!”, “Idrogeno arcobaleno”, “Fake news: la guida internet galattica”, visite guidate ai laboratori di ricerca San Paolo: questi alcuni dei laboratori e degli show in programma in tantissime città italiane dedicati alle studentesse e agli studenti grazie a G.Eco, Sotacarbo, Università degli Studi Roma Tre, Associazione italiana degli Infermieri di Camera Operatoria – AICO Italia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Alumni-ALACLAM Associazione Laureati Ateneo Cassino e Lazio Meridionale, Giornalisti Nell’Erba e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Al grande pubblico poi sono riservate altrettante attività in tante città: Colleferro, Roma, Potenza, Nemi e Frascati, oltre all’evento online “Scienza in ruolo – il cuore della foresta” de Il Salotto di Giano A.P.S.

Colleferro sarà teatro del laboratorio “Terra, Luna e spazio con la Circular economy” firmata Gruppo Astrofili Monti Lepini.

“Neuroni di una vittima dell’eruzione del 79 d.C.”, “disegno assistito dal calcolatore”, “materiali a cambiamento di fase” e “le potenzialità della nanocellulosa nel restauro” sono alcuni degli eventi in programma nella capitale grazie a Università degli Studi Roma Tre e ICR – Istituto Centrale per il Restauro.

Potenza sarà ancora oggi il teatro di una mostra, tanti giochi, e poi ancora, logica, strategia e abilità con gli operatori di PariMpari.

Grazie al Comune di Nemi, continua la mostra d’arte “oltre i risguardi” dove l’arte incontra la scienza in un itinerario di sviluppo che unisce i desideri degli artisti, che scelgono diffondere la propria arte superando gli ostacoli della contingente visibilità fenomenica: una nuova tappa del percorso creativo e per farsi conoscere.

Frascati, infine, sarà il teatro della maggior parte degli eventi previsti per oggi: Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, Giornalisti Nell’Erba e G.Eco saranno gli attori degli eventi e dei laboratori che si svolgeranno alle Mura del Valadier e al Meeple pub in Corso San Giuseppe Calasanzio 19.