Gli italiani, stando alle prime indiscrezioni, hanno deciso di andare alle urne. I dati delle 12 registrano un aumento di quattro, cinque punti percentuale di media superiori rispetto all’ultima volta. Per lo meno nel Lazio, la situazione appare chiara. Tutti i leader di partito hanno votato in mattinata, probabilmente i seggi resteranno attivi anche oltre l’orario di chiusura previsto, presto spiegato il motivo: il tagliando antifrode crea qualche attesa in più rispetto al previsto.