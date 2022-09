Al via la settimana della scienza

Oggi inizia ufficialmente la Settimana della Scienza targata Frascati Scienza, che culminerà con la Notte Europea dei Ricercatori 2022 LEAF.

Fino al 1° ottobre, numerosissimi eventi, conferenze spettacolo, quiz, laboratori, visite nei centri di ricerca, in tante città d’Italia appartenenti al progetto LEAF.

Aprono la settimana Roma, Nemi, Potenza e Sestu. A Roma, appuntamento a Porta Maggiore con i ricercatori e le Ricercatrici di Istituto Centrale per il Restauro. Si partirà alla scoperta dei quartieri Pigneto, Tor Pignattara e Centocelle a “bordo” dello storico trenino giallo della Casilina.

Sempre a Roma, i dottorandi di ricerca del corso in Biologia Evoluzionistica ed Ecologia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata aprono le porte del Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed Acquacoltura. Insieme si comprenderà l’importanza di vedere l’essere umano come parte integrante dell’ecosistema e non come spettatore: essere ECO e non EGO!

Nemi inaugura due mostre: “In viaggio verso la sostenibilità” in cui si presenta il trenino elettrico che collegherà il borgo di Nemi alla valle del lago (visitabile solo oggi) e la mostra “Oltre i Risguardi“, arte e scienza oltre gli ostacoli, aperta fino a sabato prossimo.

A Potenza gli amici dell’Associazione ParimPari danno il via presso la Biblioteca Nazionale della città, all’evento “Naturalmente“: tanti giochi, una mostra e poi ancora, logica, strategia e abilità al fine di educare le future generazioni al rispetto dell’ambiente e al riutilizzo di materiali.

Torna a Sestu il Surgical Theatre, una vera e propria Sala Operatoria allestita al Centro Commerciale La Corte del Sole. Gli operatori dell’Associazione Italiana Infermieri di Sala Operatoria Sardegna, mostreranno a tutti i visitatori, cosa accade quando si è nelle mani dell’équipe operatoria.