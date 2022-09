Globe Theatre, poteva essere una tragedia

“Dalle notizie appena apprese dall’Ares 118 dei ragazzi rimasti feriti in un parziale crollo al Globe Theatre, al momento due feriti lievi sono stati trasportati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e uno al Policlinico Gemelli. Mi sto recando sul posto per un sopralluogo e per verificare la situazione dei soccorsi”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Sono intervenute sul posto 7 automediche e una ambulanza per un totale di 10 feriti (5 adulti e 5 ragazzi).

I feriti si stanno trasportando oltre che all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Policlinico Gemelli anche al San Giovanni, il Pertini e il Policlinico Umberto I.