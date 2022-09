Elisabetta II, i funerali di Stato

E’ il giorno dei funerali della regina Elisabetta II, nell’Abbazia di Westminster. Presenti circa 2.000 invitati, fra questi 500 capi di Stato, in rappresentanza dell’Italia sono presenti il presidente Sergio Mattarella con la figlia.

Per cinque giorni, numerose persone hanno fatto la fila per rendere l’ultimo omaggio al feretro della regina. Molte le misure di sicurezza con diecimila poliziotti, di cui seimila impiegati per il corteo e cecchini posizionati nei punti strategici. Controlli anche alle acque del Tamigi, 21 strade chiuse, nessun drone in volo. In corso la più grande operazione di sicurezza al mondo.

Biden, Macron hanno potuto raggiungere Westmister a bordo delle loro auto private, mentre tutti gli altri hanno dovuto utilizzare dei mini bus. I costi per le presenze e le spese di sicurezza sono altissimi. Ieri re Carlo III ha ringraziato, anche a nome della regina consorte Camilla, per gli atti di omaggio e le testimonianze di “rispetto verso lo spirito di servizio della mia cara madre” manifestati in questi dieci giorni nelle 4 nazioni del Regno Unito e nel mondo.