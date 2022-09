Ieri nello splendido scenario del Chiostro degli Agostiniani, a Bracciano, è stato presentato il libro di Cinzia Orlandi “Bracciano tra fantasia e realtà”. Dopo un’introduzione dell’assessora alle politiche culturali Emanuela Viarengo, che è rimasta a interloquire per tutta la durata dell’evento, l’autrice ha dialogato con lo scrittore Lorenzo Avincola, autore di romanzi ambientati nel nostro territorio. Alla presenza di numerosi cittadini, Cinzia Orlandi ha mostrato, a ogni passaggio, la passione per il suo paese, entrando nelle pieghe di un racconto che si sviluppa nell’antico borgo, tra vecchi mestieri e nuovi miracoli, in un mondo medievale che, come recita il titolo del suo libro, mostra una Bracciano a volte fantastica e a volte reale.

Ringraziamenti rivolti dall’Autrice, Comune, Organizzatori alla Biblioteca di Bracciano, alla libreria Giunti e a tutti quelli che hanno partecipato all’organizzazione di questa presentazione.

Grande partecipazione ed interesse avuta, a dimostrazione che la cultura, il sapere e la comunicazione rappresentano reali di crescita e qualità per tutti noi e per l’intero paese.

L’agone nuovo, ringrazia la scrittrice Cinzia Orlandi e le augura un meritato successo.