Decò e Conad city, domani maxi-raccolta alimentare a Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo – I Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno davanti i supermercati Conad City (in Largo Almuneacar) e Decò (adiacente lo svincolo autostradale, in Via Settevene Palo) per una maxi raccolta di generi alimentari, da destinare alle famiglie in difficoltà economica sotto forma di pacco alimentare.

Cosa donare?

Nel dettaglio: pasta, riso, pomodori pelati, passate di pomodoro, tonno, legumi in scatola, quali fagioli, piselli, lenticchie, ceci, olio, caffè, biscotti, prodotti per la colazione, latte a lunga conservazione, succhi di frutta, zucchero, prodotti per la prima infanzia