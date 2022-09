Roma, Mattia (Pd): “Vicinanza a Salva mamme per l’ignobile razzia e danneggiamenti”

“Piena solidarietà all’Associazione “Salva mamme” e alla sua Presidente, Grazia Passeri, che nella notte di domenica 11 settembre, nella nuova sede al quartiere Marconi, ha subìto un’ ignobile razzia di dispositivi tecnologici e del fondo cassa, oltre a ingenti danneggiamenti interni alla struttura. Sconcertata per come si possa arrivare a tanto, segno di mancanza di rispetto e di sensibilità nei confronti delle tante persone in difficoltà, spesso mamme e donne vittime di violenza, a cui l’ente rivolge – da circa trent’anni – e con grande impegno quotidiano, accoglienza e sostegno”. Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione pari opportunità, lavoro, scuola, diritto allo studio e politiche giovanili del Consiglio regionale del Lazio