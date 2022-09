Sabato il convegno sull’endometriosi e le altre patologie della donna

Si svolgerà sabato 17 settembre, a partire dalle ore 10, a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (Monza Brianza) il convegno “Doing something, doing better – La prevenzione delle patologie della donna”. Si tratta di un’iniziativa a carattere divulgativo sull’endometriosi e altre patologie della donna.

“Un omaggio alle mie concittadine, durante le celebrazioni della festa patronale di Sant’Eustorgio, per mostrare ancora una volta la mia vicinanza e la mia attenzione alle donne”, afferma l’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Elvira De Marco, “La salute dei cittadini è tra le tematiche al centro del mio programma, e questo è quindi solo il primo di una serie di incontri dedicati alla prevenzione, in un periodo, come quello che stiamo vivendo in cui la lotta al Covid ci ha spesso reso più difficile l’accesso alle strutture sanitarie”. Tra i promotori dell’iniziativa le associazioni “Qui Donna Sicura” e “La voce di una è la voce di tutte”, con il supporto di Fenimprese Monza e Brianza e il patrocinio del Comune di Arcore. A moderare sarà la giornalista Nancy Squitieri. Al convegno interverranno, tra gli altri, il Dott. Paolo Passoni per la ginecologia, la dott.ssa Elena Sala, genetica Medica, la dott.ssa Stefania Canova, oncologia medica e la prof.ssa Marina Elena Cazzaniga per i tumori della mammella, oltre al direttore generale dell’ASST Monza e Brianza, Silvano Casazza. E’ attesa la partecipazione del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La giornata sarà aperta dall’inaugurazione simbolica di una panchina colorata di giallo, che il comune di Arcore vuole dedicare alle donne affette da endometriosi.