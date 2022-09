Osteria Nuova, la situazione delle strade è insopportabile

Asfalto di periferia, fra percorsi abbandonati e trascurati

Le strade e, di conseguenza, la viabilità sono una parte essenziale della vita delle persone, ma in periferia e nelle zone limitrofe la situazione è da sempre più ingarbugliata e problematica.

A Osteria Nuova, Roma, per esempio sono molte le vie, anche abitate, sterrate o lasciate in condizioni pietose che potrebbero provocare problemi ai cittadini in caso di pioggia o maltempo. Basti guardare via Giampiero da Mantova o via Angelo Maria Durini, strade asfaltate solamente a metà e completamente abbandonate a sé stesse.

Perché accade? Avviene perché la manutenzione è suddivisa per competenza, quindi della strada provinciale se ne occupa la Provincia; della strada regionale se ne occupa la Regione e della strada statale è incaricato lo Stato.

Si fanno, però, delle eccezioni. se le strade statali e provinciali passano per i centri abitati con popolazione maggiore ai diecimila abitanti sono gestite dal comune in cui passa il tratto.

Questo comporta che le vie di confine o poco abitate vengano lasciate spesso nel decadimento perché non possiedono le caratteristiche per poter ricevere investimenti utili per la manutenzione.

Questo non solo rende complicato ai cittadini capire a chi devono rivolgersi per gli interventi, ma provoca disagi anche ai guidatori di mezzi di trasporto, sia di persone che di merci.

Un altro problema che peggiora la situazione delle carreggiate di periferia è l’accumulo della spazzatura.

Quest’ultima si ammucchia, sporcando e inquinando ai bordi delle vie perché da una parte non viene raccolta con costanza da chi ne è incaricato, dall’altra molte persone preferiscono abbandonarla in mezzo al nulla piuttosto che fare la raccolta differenziata.

E’ una situazione che va ad aggravare la viabiltà, già menomata di per sé, perché oltre a occupare spazio, i sacchi rompendosi possono attirare animali che in cerca di cibo potrebbero diventare pericolosi per le persone e ridurre l’aderenza degli pneumatici.

Finché non si comprenderà che il buon mantenimento delle strade non è solo una questione legata alla competenza dei vari enti, ma soprattutto una questione di comunità e rispetto, non si potranno fare passi avanti per migliorare la situazione.

Claudio Colantuono