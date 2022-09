Lanuvio, riparte il servizio scuolabus

“Il prossimo 12 settembre, contestualmente con la riapertura delle scuole, sarà attivo anche il servizio di trasporto scolastico a Lanuvio. Il servizio è rivolto agli studenti dei nostri due Istituti Comprensivi: Marianna Dionigi ed Ettore Majorana. Per poter accedere ai mezzi del trasporto scolastico, fino al 30 Settembre, è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine ffp2 per tutto il tragitto casa-scuola e scuola-casa, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per chi è esente da tale obbligo. Siamo riusciti ad accogliere tutte le domande pervenute entro i termini stabiliti, quelle che invece sono state inviate oltre il limite verranno prese in considerazione solo in caso di rinunce da parte degli utenti iscritti. Infine, ricordo ai genitori che i bambini potranno essere prelevati da scuola solo dai delegati indicati al momento dell’iscrizione”. Così in una nota l’Assessore all’Istruzione e Scuole del Comune di Lanuvio Irene Quadrana.

L’amministrazione comunica, inoltre, che nella sola giornata di giovedì 8 Settembre 2022, dalle ore 9.00 alle ore 12.00,gli utenti che volessero avere informazioni sugli orari di passaggio degli scuolabus alla propria fermata, potranno contattare l’ apposito numero del Comune 0693789217.