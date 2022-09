Ic Bracciano, un “grazie” alla preside

A conclusione del triennio di incarico come dirigente dell’IC di Bracciano, lo staff di presidenza vorrebbe con queste poche, ma sentite parole, esprimere il più sentito ringraziamento per il grande lavoro svolto dalla professoressa Lucia Lolli.

In questi anni di dirigenza scolastica abbiamo avuto modo di conoscere la sua dedizione, il suo impegno e la sua costanza nel perseguire con tenacia gli obiettivi prefissati per una migliore qualità della scuola. È grazie alle opportunità date nell’attivazione di tante idee, progetti e strategie educative e didattiche mirate, da lei promosse e sostenute, che l’Ic di Bracciano ha contribuito all’arricchimento ed all’ampliamento dell’offerta formativa. La professionalità e serietà della dirigente Lolli non è mai venuta meno, nemmeno difronte alle grandi difficoltà che la pandemia ci ha costretto ad affrontare.

Per questi motivi il suo grande lavoro non verrà dimenticato, avendo sempre agito con perspicacia e correttezza, e avendo contribuito alla crescita culturale ed interiore di tutti gli alunni e studenti che hanno frequentato la “nostra” scuola. L’occasione è gradita per estendere i ringraziamenti da parte di tutto il personale che ha apprezzato la coscienza, la dedizione e la semplicità con cui ha svolto la sua azione educativa che ha visto come protagonisti principali, gli alunni, le famiglie e il personale tutto.

Augurandoci che, il prossimo anno potremo ancora avere l’onore nonché il piacere di averla come dirigente scolastico, seppur solo reggente, le porgiamo i nostri migliori auguri per una carriera sempre più brillante.

Lo staff di presidenza