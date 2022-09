Gli appuntamenti dell’anfiteatro Borgo Acqua Paola

8-11 settembre

Aperitivo e spettacolo. Su prenotazione: cena e ”Incontro con gli artisti”. Bus navetta da Bracciano.

L’evento dell’8 settembre a Borgo Acqua Paola è a favore dei progetti di Afron. Una onlus che opera in Uganda dal 2010 attraverso programmi di formazione, sensibilizzazione, prevenzione e cura dei tumori delle donne e nei bambini. Ad ottobre 2018 il Governo Ugandese ha conferito ad AFRON una medaglia al valore per l’impegno alla lotta al cancro

8 settembre

ore 18 e 30 aperitivo, spettacolo ore 19:30

Balletto teatro di Torino “Play bach”

Coreografia di Manfredi Perego, interpreti Nadja Guesewell, Lisa Mariani, Viola Scaglione, Flavio Ferruzzi, Luca Tomasoni

La Compagnia Balletto Teatro di Torino è una tra le realtà di maggiore rilievo ed è centro di eccellenza per la danza. “PLAY_BACH” sulle musiche di Bach è un lavoro che si basa sulla risonanza dinamica ed emotiva che la musica di Bach crea, ma anche sulla gioiosità intrinseca. Il campo di gioco coreografico creato lascia libera la capacità degli interpreti. https://www.ballettoteatroditorino.it/

8 settembre

Ore 20

Gruppo e-motion e Koreoproject “Shocking”

Regia, coreografia e interpretazione:

Francesca La Cava e Giorgia Maddamma

Prima nazionale

Aiuto alla drammaturgia e ideazione luci: Anouscka Brodacz

musica originale: Globster

disegno luci: Michele Innocenzi

produzione: Gruppo e-motion e Koreoproject con il contributo del MIC, della Regione Abruzzo, del Comune dell’Aquila e Operazione Restart, Regione Puglia

residenze: Spazio Matta, BarrakkArt Lecce, Danssabeel (Egitto)

Il Gruppo E-Motion Compagnia di danza contemporanea con sede a L’Aquila, unica realtà di produzione della danza in Abruzzo finanziata dal Ministero della Cultura, è sostenuta dalla Regione Abruzzo e dal Comune dell’Aquila. Partecipa alla produzione di questo balletto la Koreoproject di Giorgia Maddamma, danzatrice e coreografa, ballet master del Tanztheater Wuppertal-Pina Bausch.

La coreografia racconta il viaggio di due fenicotteri rosa, interpretati da Francesca La Cava e Giorgia Maddamma. Il colore così acceso non richiama solo il roso degli uccelli migratori, ma anche lo shock subito dall’intera umanità per la pandemia, mentre probabilmente loro, gli animali, hanno vissuto il lato migliore, quello della libertà. Una dualità contrapposta che qui si esprime con la musica e la danza, fuse nel tentativo di volo, quello estremo del sogno e quello reale del viaggio, entrambi meticolosamente preparati e vissuti contestualmente.

Il nostro viaggio, ispirandosi al Codice del volo di Leonardo Da Vinci, vuole trovare soluzioni per consentire all’essere umano di volare, librarsi nell’aria e diventare leggero. https://www.gruppoemotion.net/ http://www.giorgiamaddamma.com/

9 settembre

Ore 18 e 30 aperitivo, spettacolo ore 19:30

Ballett theater trier “Winter”

Coreografia di Roberto Scafati, interpreti Giulia Pizzuto, Francesco Aversano, Peng Chen, Leonardo Germani

Musica originale composta da Davidson Jaconello

Roberto Scafati danzatore italiano con l’esperienza acquisita in Germania, diventa il direttore del Trier Ballett con sede presso il Teatro Lirico di Trier, ha creato una compagnia di ottimi elementi e realizza coreografie fondendo stilli diversi fino a concentrare il suo lavoro in una dinamica fisica ed emotiva coinvolgente.

9 settembre ore 20

Gruppo e-motion e Koreoproject “Shocking”

Regia, coreografia e interpretazione Francesca La Cava e Giorgia Maddamma

10 settembre ore 18 e 30 aperitivo, spettacolo ore 19:30

Mandala dance company “White integrale22” – prima nazionale

Coreografia e regia di Paola Sorressa. Danzatori: Lucrezia Mele, Vanessa Yareli Perez Mejia, Sara Zanetti.

Mandala Dance Company è una compagnia di danza contemporanea nata da un’esigenza di comunicazione artistica e spirituale di Paola Sorressa. Fondata nel 2010, dal 2013, riconosciuta dal MIC, ha la sede presso il Teatro Agorà di Ladispoli (Rm), Centro D’Arte e Cultura e Cine Teatro Massimo Freccia. Per il periodo 2021/24 la compagnia ha ottenuto la Residenza Artistico Culturale presso il Comune di Cerveteri, Sito Unesco con la Necropoli Etrusca La Banditaccia.

“White integrale22” in prima nazionale, è coprodotto con l’associazione CANOVA22 in occasione delle celebrazioni per il bicentenario canoviano. Lo spettacolo infatti è stato creato da Paola Sorressa mettendo in scena un percorso attraverso le opere di Antonio Canova dedicate al femminile. Con bellezza e poesia, purezza delle linee e dinamismo, grazia e leggerezza l’artista neoclassico ha dato vita nel marmo a corpi eleganti, vitali e seducenti, che trasmettono ancora oggi positività, forza e giovinezza. E qui, dalla Ebe alla Maddalena, fino alle Tre Grazie, la coreografa offre una lettura contemporanea del candido e opalescente bianco marmoreo attraverso la sua ricerca estetica che unisce armonia, fluidità ed eleganza gestuale.

10 settembre ore 20

Mandala dance company “Riti di passaggio”

Coreografie e regia di Paola Sorressa. Interpreti Lucrezia Mele, Vanessa Yareli Perez Mejia, Alessia Stocchi, Sebastian Zamaro, Sara Zanetti.

Drammaturgia: Paola Sorressa e Lucien Bruchon. Disegno Luci: Lucien Bruchon e Emilio Barone Musiche: Jon Hopkins, Rival Consoles, Loscil, Alva Noto, Komet, Joep Beving, Sven Laux, Logic Moon. Coproduzione con “Paesaggi del Corpo”, Festival Internazionale Danza Contemporanea.

La creazione è dedicata a Lucien Bruchon, si ispira alla sacralità di tutti quei momenti che attraversano diverse fasi esistenziali, scandiscono l’evoluzione stessa dell’individuo nel passaggio dalla vita terrena a nuove dimensioni. Una sacra “autorizzazione” che permette di rovesciare l’esperienza individuale portandola in quella collettiva, in uno stato di equilibrio e di rinascita.

11 settembre ore 18 e 30 aperitivo, spettacolo ore 19:30

Mandala dance company “Follow water”

Coreografia e regia di Paola Sorressa. Interpreti Lucrezia Mele, Vanessa Yareli Perez Mejia, Sebastian Zamaro, Sara Zanetti.

“Follow water”: dove c’è acqua c’è vita! L’acqua elemento essenziale per la sopravvivenza umana, è da sempre simbolo di vita ma anche di conoscenza, saggezza, purificazione e guarigione. Collegata all’aspetto femminile, è simbolo di mutevolezza e di adattabilità. In psicologia rappresenta il dualismo dell’Uomo, dai mari profondi dell’inconscio all’esuberanza della vita nascente. Perché, come diceva Petrarca, attraverso l’acqua tutto fluisce in un divenire luminoso. https://www.mandaladancecompany.com/

11 settembre ore 20

La Luna dance theater e Conero dance festival – Wuppertanz “Tre Marie del mare”

Coreografia di Simona Ficosecco – Interpreti: Gemma Carducci, Alessandra Caruso, Chiara Cingolani

LDT Luna dance theater è un collettivo fondato ad Ancona nel 1990 da Simona Ficosecco. Ha partecipato a vari festival nazionali e internazionali e si avvale di importanti collaborazioni con i coreografi del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch e, per la videodanza, con il regista Cristiano Marcelli. Oltre che nelle città italiane il collettivo è stato acclamato dal pubblico americano ed è andato più volte in scena a Manhattan e Brooklyn (New York), Richmond (Virginia) e ad Essen (Germania). http://www.lalunadancecenter.com/produzioni/luna-dance-theater

“Tre Marie del mare”: tre donne, tre madri, tre sante portate dal mare, senza meta e senza tempo, da luoghi lontani. L’ispirazione arriva da un piccolo villaggio meticcio, Saintes Maries de la Mer, nella Camargue, dove sono venerate tre Marie che, secondo la leggenda, qui approdarono nel 48 d.C. su una zattera senza remi, né vele. Il progetto ripercorre quindi la tradizione del Mediterraneo delle Donne/Madonne, tra sacro e leggenda. Una nostalgia che i popoli mediterranei rincorrono, che è dentro il vivere di quelle culture che hanno avuto e hanno come riferimento la donna. Il mare è il punto di contatto certo dell’identità mediterranea. I popoli che costeggiano il mare hanno conosciuto l’attesa, la partenza e il ritorno.

Nel 2021 vince la menzione speciale per il miglior linguaggio coreografico, regia e coreografia di Simona Ficosecco, al Parma Music Film Festival IX edizione.

Aperitivo e spettacolo: biglietto unico 10 euro

Chi vuole approfittare del luogo piacevole è possibile prenotare una cena e un interessante momento di intrattenimento con gli artisti del Borgo Acqua Paola.

Ore 20:30 Cena su prenotazione

Ore 20:30 “Incontro con gli artisti”

Per chi non ha la macchina: è disponibile un servizio di navette da Bracciano, andata e ritorno

Partenza da Piazzale Pasqualetti, dalle 17:30 fino alle 19 con fermata al grande parcheggio alla fine della strada a Borgo Paola.

Ritorno: ore 20:30, 21:30, 22:30