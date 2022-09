Ad Anguillara Sabazia si punta alla buona educazione

Vietato girare scalzi e in costume. E di notte vendite “controllate”

Mentre negli altri comuni della zona limitrofa alcuni sindaci sono cambiati, resta fermo per ora, il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, eletto nel ballottaggio del settembre 2020. Una iniziativa emanata dal primo cittadino e dalla sua Giunta in particolare, che merita attenzione in questa calda estate, consiste nel divieto di passeggiare in costume.

Con l’ordinanza numero 63 dello 17 giugno è stato infatti imposto il divieto di circolare in costume da bagno o a torso nudo e senza scarpe. Quindi… nessun giro tra le vie del paese è previsto in condizioni semiadamitiche; e nel caso qualcuno trasgredisse l’ordinanza sono previste delle sanzioni. «Il provvedimento è volto a migliorare il decoro e a evitare comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza» ha spiegato il primo cittadino.

Oltre a questa disposizione, Pizzigallo ha inoltre evidenziato l’importanza di un’altra ordinanza, al fine di evitare eventuali problematiche; cioè quella che prevede la somministrazione o la vendita di alimenti e bevande, in contenitori di vetro o metallo, nella fascia oraria che va delle ore 22 alle 6 del mattino. “L’obiettivo – ha rimarcato il sindaco – è quello di assicurare un’estate serena ai residenti e ai turisti riuscendo al tempo stesso a garantire la sicurezza e tutelare il decoro urbano».

Claudia Reale