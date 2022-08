Anguillara, a proposito dei quartieri…

Riceviamo e pubblichiamo – Ad Anguillara pare esserci poca chiarezza sul ruolo dei rioni e le associazioni che operano nei paesi e i comitati di quartiere. I rioni sono organi civili formati da cittadini volontari del rione stesso, hanno il compito di organizzare manifestazioni enogastronomiche con musica e intrattenimenti. Poi c’è la proloco che organizza feste, sagre e manifestazioni religiose e incontri tematici di varia natura.

I comitati di quartiere sono organi civili, apartitici, senza scopo di lucro a carattere volontario, previsti dal DLgs 267/2000, che autorizza i comuni a realizzarli, tuttavia rimane una scelta facoltativa, a discrezione dell’amministrazione di ogni singola località. I quartieri svolgono vari ruoli, secondo il regolamento.

Gli scopi sono nolti, il più importante è quello di fare proposte per migliorare la vita stessa dei cittadini e di rappresentare le istanze dei propri cittadini alle amministrazioni e collaborare con esse per risolverli, applicando la sussidiarietà fra le parti. Inoltre hanno il compito di collaborare con i Rioni, la Proloco e tutte le varie associazioni, che operano sul territorio, per organizzare eventi e sagre spettacoli nei vari quartieri: naturalmente il tutto con l’approvazione dell’amministrazione.

Christian Titocci