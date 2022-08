A Labico le celebrazioni per il santo patrono San Rocco

Il consigliere delegato dal Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, ha partecipato ai tradizionali festeggiamenti per il Santo Patrono San Rocco, che si tengono ogni anno il sabato precedente all’ultima domenica di agosto. Il santo viene festeggiato con una solenne precessione in cui la pesante statua, nella sua macchina, viene trasportata a spalla da una squadra di “portatori” per le vie del paese, accompagnata da una intensa partecipazione popolare. Presenti i rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, assieme ad autorità politiche, religiose, militari e civili.

Durante la processione hanno sfilato i gonfaloni del Comune di Labico, della Città metropolitana di Roma Capitale e di alcuni Comuni limitrofi.