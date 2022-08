Regione Lazio, Ariccia di notte prosegue col trekking

Sabato 27 agosto alle ore 21:30 si svolgerà il secondo dei quattro appuntamenti delle escursioni guidate di trekking in notturna “Ariccia di notte” a cura di Maria Cristina Vincenti guida ambientale escursionistica e archeologa-museologa. L’evento è inserito nel progetto del Comune di Ariccia “Ariccia da Amare – sinergie rinnovabili 2022”, finanziato con il contributo di LAZIOcrea, patrocinato dalla Città Metropolitana di Roma e dalla Regione Lazio.

“Ad Ariccia continuano gli eventi estivi alla scoperta del nostro territorio e all’insegna della convivialità. L’evento di sabato – ha dichiarato il sindaco Gianluca Staccoli – è estremamente interessante perché consente agli avventori di visitare il centro storico della città fino ad arrivare al podio del tempio di San Nicola e al Belvedere in un’atmosfera più suggestiva del solito. Inoltre anche l’apertura serale della Locanda Martorelli è un evento straordinaria che farà assaporare ai partecipanti un pezzo di storia del Grand Tour. Voglio ringraziare gli organizzatori di questa serata e invitare i cittadini e i turisti ad unirsi alla Maria Cristina Vincenti per un’esperienza culturale unica.”

L’evento è GRATUITO ma su prenotazione ai seguenti contatti: vincentimariacristina@ virgilio.it ; cell. 3883636502 (whatsapp).

L’appuntamento per tutti è sulla Piazza di Corte sabato 27 agosto alle ore 21:30 per arrivare, dopo avere transitato per il centro storico, al podio del tempio Capitolino di S.Nicola e al Belvedere. La novità è che all’interno del percorso è prevista anche l’apertura straordinaria della Locanda Martorelli per far rivivere ai visitatori l’atmosfera del Grand Tour anche in notturna. Gli altri appuntamenti sono previsti per Sabato 27 agosto, Sabato 10 settembre e Sabato 24 settembre.