Serata da non dimenticare a Manziana con Daniela Barra

Si è svolto ieri 21 agosto 2022, nel magnifico e splendido salotto di Manziana il concerto di “Daniela Barra, cantante e attrice partenopea, assieme al pianista Giovanni Maria Monti, pianista e direttore musicale di importanti musical italiani, che hanno proposto il recital “Ciak, Azione: Musica!” nell’ambito degli eventi estivi di Manziana. Il concerto voluto e sostenuto dallo stesso Comune, dalla Proloco di Manziana e dall’ Università Agraria.

Presenti il Sindaco Alessio Telloni e l’Amministrazione comunale al completo, per la Proloco Maurizio Minciacchi e Alberto Faraoni.

L’ atteso recital di Daniela Barra e Giovanni Maria Monti, hanno già eseguito questo programma al teatro Rossetti di Trieste ed numerosi contesti prestigiosi-sia in Italia che all’estero, è un concerto -viaggio nelle più belle musiche da film americane e nella tradizione della commedia musicale italiana.

Dunque un brillante e spensierato viaggio musicale che rende omaggio alle intramontabili dive di Hollywood e ai grandi compositori americani: Porter, Gershwin, Mancini, ricordati – come le immagini di film che ci hanno fatto sognare – attraverso melodie come Moon River, Night and Day, Cabaret… Il viaggio prosegue idealmente in Italia con le canzoni delle più belle commedie musicali degli anni Cinquanta: anche qui un omaggio a Kramer, Trovajoli, Morricone, solo per citarne alcuni.

E’ stato uno spettacolo di musica e parole in cui l’emozione, la simpatia, il buonumore e l’eleganza dei protagonisti hanno reso la serata piacevole e ricca di buona musica.

L’agone nuovo, presente al concerto, da il benvenuto a Daniela Barra da poco trasferitasi a Manziana e Le augura tanta fortuna e nella speranza di riaverla nei nostri territori Sabatini e non solo.

Giovanni Furgiuele