Cinema e omaggio a Renato Zero, nuovo doppio appuntamento a Valcanneto

Ultimi due imperdibili appuntamenti a Valcanneto con gli eventi estivi organizzati dal Comitato di Zona insieme all’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri. In programma, una serata di cinema e una di musica. Giovedì 25 agosto alle ore 21:00, per la serie “Cinema sotto le stelle”, verrà proiettato il film di Carlo Verdone “Si vive una volta sola”, con Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora. Sabato 27 agosto alle ore 21:30, “Icaro” in concerto, tributo a Renato Zero. Nell’occasione, presenti anche stand di enogastronomia. Entrambe le serate sono ad ingresso gratuito.

“Mi complimento con il Comitato di Zona di Valcanneto per aver proposto un ciclo di appuntamenti estivi che hanno riscosso davvero ampio gradimento da parte dei cittadini – ha detto Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – dal cinema alla musica, nella cornice del parco pubblico di Largo Giordano, ogni serata ha avuto un consenso di pubblico davvero notevole. Invito pertanto tutti i cittadini della zona a non mancare: sarà occasione di convivialità e piacevole intrattenimento”.

si vive una volta sola è un film di Carlo Verdone uscito nelle sale italiane nell’aprile 2021 ed è stato candidato ai Nastri d’Argento come miglior commedia.

Quello di Icaro invece è il più fedele e rappresentativo omaggio ispirato ai live del grande Renato Zero. Uno show completo, curato in ogni dettaglio, sorprendentemente evocativo e dal grande impatto scenico e musicale con la tribute band più acclamata d’Italia.