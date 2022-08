Nucleare, Morassut (Pd): “Salvini non sa di cosa parla”

“Salvini – si legge in una nota dell’Agi – sbaglia tutto e non sa di cosa parla. Per avere un nucleare di quarta generazione che riduca il costo derivante dall’uso dell’energia fossile ci vogliono vent’anni. Le risorse degli investimenti per rilanciare un nucleare di ‘quarta generazione’ possono essere molto piu’ efficaci dando una forte spinta alle rinnovabili che in tempi molto più rapidi possono dare benefici ambientali ed economici superiori”. A dirlo è il vicecapogruppo Pd alla Camera Roberto Morassut. “Salvini parla per slogan. Il governo della destra sarebbe una catastrofe per l’ambiente”, conclude.