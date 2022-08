Ladispoli, a proposito dei libri di testo per la scuola primaria

Riceviamo e pubblichiamo – L’Amministrazione comunale informa i fornitori dei libri di testo per la scuola primaria che, dal prossimo anno scolastico (A.S. 2022/2023), il Comune di Ladispoli utilizzerà una procedura esclusivamente on-line relativa alla gestione delle cedole librarie d’obbligo per la scuola primaria (L.R.n. 29/1992). Il Comune di Ladispoli ha aderito al sistema “Comune facile-gestione cedole librarie” affidato alla ditta YAMME SRL – C.F./P.I.: 04289900161, con sede a Via Sigismondi 40 24018 Villa D’Almè (Bg).

La piattaforma online “Cedole Librarie Online – ComuneFacile” permette la totale digitalizzazione affinché il genitore possa recarsi con il solo codice fiscale dell’alunno presso un rivenditore accreditato per poter ordinare i testi adottati dalle rispettive scuole