Cerveteri, misure di sostegno finanziate dalla Regione

Riceviamo e pubblichiamo – In queste ore sono uscite due importantissime misure di sostegno finanziate dalla Regione Lazio

Contributi a sostegno delle persone affette da Alzheimer da 400 a 600 euro in base allo stato di gravità della malattia. Durata di 12 mesi. Si può presentare domanda in qualsiasi momento dell’anno. Tutte le info su https://bit.ly/3djTrrz

Contributi fino a 12 mila euro per gli inquilini morosi incolpevoli titolari di contratto di locazione. Il bando comunale è aperto fino ad esaurimento delle risorse regionali. Per maggiori info: https://bit.ly/3SAtap1

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cerveteri (06/89630209)

Giuseppe Zito

Segretario PD Cerveteri