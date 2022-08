Cerveteri, Zito (Pd): “Ora avanti tutta col rilancio del centro storico”

Riceviamo e pubblichiamo – Dopo un lungo periodo di deregolamentazione del traffico all’interno del centro storico vorrei ringraziare il Sindaco, Elena Gubetti, e la Giunta Comunale per aver accolto la proposta del PD di ripristinare la ZTL e l’area pedonale.

Ora è importante sostenere la chiusura al traffico con iniziative che permettano ai cittadini di poter fruire liberamente della bellezza del nostro borgo medievale.

Quello del rilancio del centro storico è un tema centrale e prioritario per il Circolo PD di Cerveteri e vogliamo lavorare fin da subito affinché la cittadina etrusca possa realizzare quegli interventi infrastrutturali che gli consentano di arrivare pronta al Giubileo del 2025. Un grande appuntamento al quale non possiamo mancare se vogliamo che l’economia turistica ed enogastronomica diventino i pilastri di uno sviluppo sostenibile e di un’occupazione di qualità.

A tal fine il Partito Democratico ritiene indispensabile pedonalizzare Piazza Aldo Moro, riqualificare il Parco della Legnara e realizzare nuove aree di sosta che permettano di raggiungere agilmente il centro storico, oltre ad un nuovo capolinea degli autobus turistici e di linea.

Alcuni di questi progetti sono già a disposizione dell’Amministrazione Comunale, altri vanno costruiti velocemente valutando l’utilizzo di strumenti come il partenariato pubblico-privato che consentono di velocizzarne l’attuazione e superare i problemi tecnici che finora ne hanno impedito la realizzazione.

Nel frattempo ritengo che sia indispensabile avviare la sosta a pagamento al fine di garantire la rotazione dei posti auto disponibili. Se vogliamo che il centro storico torni ad essere vissuto è necessario che chi vuole raggiungerlo possa farlo con il minor disagio possibile nel cercare un parcheggio. Ci sono auto che occupano lo stesso stallo per giorni o per l’intera giornata. Con i pochi posti disponibili questo è un lusso che Cerveteri non può permettersi.

Il Segretario del Circolo

Giuseppe Zito