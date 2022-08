“Il Simposio Etrusco. Una magica notte di 2500 anni fa”, domani a Ladispoli

Il 10 agosto nella notte delle stelle cadenti, quando i sogni possono diventare realtà, in piazza Rossellini torna “Il Simposio Etrusco. Una magica notte di 2500 anni fa”. La manifestazione, giunta alla sua ventinovesima edizione ed inserita dalla Regione Lazio nell’Albo delle Rievocazioni Storiche, è organizzata dalla Pro Loco di Ladispoli ed inserita nel cartellone della manifestazioni estive organizzate dall’Assessorato al Turismo.

Come per magia nella piazza principale della città torneranno dall’Ade personaggi del glorioso passato Etrusco e Romano del nostro territorio per fare rivivere eventi realmente accaduti grazie alla sapiente regia di Paolo Mellucci. La voce narrante di Maria Chiara Cimini guiderà gli spettatori alla scoperta del passato e una suggestiva scenografia rievocherà gli ambienti dell’epoca, mentre i figuranti daranno vita a storie ed episodi avvenuti sul nostro territorio. A rendere ancora più suggestiva questa edizione la presenza di danzatori, acrobati circensi e giocolieri col fuoco. L’appuntamento con “Il Simposio Etrusco. Una magica notte di 2500 anni fa” è per mercoledì 10 agosto alle 21:30 in piazza Rossellini.

Area pedonale dal 12 al 15 agosto

Da venerdì 12 agosto a lunedì 15 agosto, a partire dalle ore 19:30 fino ore 00:30 del giorno successivo, sono istituite le aree pedonali in Viale Italia, in Piazza Marescotti e in Via Regina Margherita (tratto Piazza della Vittoria – Via Lazio), con rimozione forzata dei veicoli ad eccezione dei posti riservati ai disabili presenti in Piazza Marescotti, alle forze di polizia e ai mezzi di soccorso e emergenza.