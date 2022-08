Coni Lazio e Cip Lazio, protocollo d’intesa per lo sport

Il presidente del CONI Lazio Riccardo Viola e il presidente del CIP Lazio Marco Iannuzzi hanno firmato un importante protocollo d’intesa, grazie al quale i due comitati regionali daranno ancora più forza alla loro azione congiunta per consolidare e divulgare con decisione su tutto il territorio laziale i valori dello sport per tutti. Grazie a questo protocollo, infatti, tutti gli eventi di che si svolgeranno sul territorio laziale vedranno i due enti fianco a fianco nella promozione dello sport per tutti.