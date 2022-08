Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli, risate assicurate a Cerveteri con “Ancora?”

Due mattatori del palcoscenico. Sabato 13 agosto a Cerveteri all’interno del Parco della Legnara il programma dell’Estate Caerite 2022 presenta “Ancora?”, show comico di e con Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli. Si tratta di un varietà a tutti gli effetti, ma anche di un ritorno in scena insieme per i due autori e attori comici impegnati da sempre fra teatro, piccolo e grande schermo.

Esperienze utili per poter mettere in piedi qualsiasi tipo di sketch, da quelli surreali alle parodie vere e proprie, come “Song Chef”, che fa il verso a “MasterChef”.

Accompagnati sul palco da due atipici musicisti, Paolantoni e Sarcinelli vestono i panni di comico e di spalla, attingendo a piene mani dalla vita e dai classici e creando nuovi personaggi da tormentone.

Lo spettacolo, che avrà inizio alle ore 21:30 è ad ingresso libero e gratuito.

“L’Estate Caerite prosegue con questa straordinaria serata di comicità – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – sia Francesco Paolantoni che Stefano Sarcinelli già in passato sono stati protagonisti nella nostra città con la loro comicità e la loro simpatia. Ed è con grande piacere che li aspettiamo nuovamente a Cerveteri, per trascorrere insieme una bellissima serata all’insegna della leggerezza e della spensieratezza”.

Francesco Paolantoni nasce a Napoli ed è attore, comico e showman. Nel 1987 lavora nello storico programma di Renzo Arbore “Indietro tutta!” per poi lavorare in trasmissioni di diverse reti. Nel 1996 lavora per “Mai dire gol” interpretando il famoso “Robertino”, il “nonno virtuale”, il “Mago spacca”, il pizzaiolo Ciro “Ciairo” Boccia e tanti altri. Per anni è stato un volto fisso di “Quelli che il calcio”. Ancora oggi, è spesso ospite di numerosi show televisivi e protagonista come attore in diverse fiction.

Stefano Sarcinelli è tra gli autori e attori più versatili del panorama televisivo e teatrale italiano. Tantissime le sue collaborazioni e premi. Tra i tanti, il telegatto come miglior varietà per la trasmissione radiofonica “KissKiss Network”. Tra le collaborazioni più famose, quella con Marco Marzocca nei simpaticissimi siparietti con il domestico “combina-guai” Ariel.