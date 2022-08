Trevignano Romano, arte e territorio si incontrano

Dopo mesi di stop, a causa della pandemia, ha riaperto a Trevignano, in via Ginori Conti la galleria d’arte “Antonella Rizzo”, uno spazio culturale nei pressi della piazza del comune, dove arte e territorio si incontrano, una dimensione sociale informale, che attraverso percorsi di emozioni e dialogo, offre riflessioni e nuove prospettive.

Nel cuore del paese, la galleria vuole essere un luogo di incontro, confronto e scambio; l’obiettivo è rivitalizzare il territorio mettendo in mostra le bellezze e le sue dinamiche, creando uno spazio di promozione di talenti e di realtà locali emergenti, favorendo anche la circolazione di idee e progetti recepiti altrove.

Idee, incontri, relazioni, paesaggi, persone, fotografie: a partire dal 30 novembre 2021, con la mostra “Dark Nature”, della quale c’è un video su YouTube, molti artisti hanno esposto le loro creazioni come Letizia Sonzio, Alessio Romeo e Collettiva GAR, quattro fotografi che hanno esposto 21 opere complessive.

Anche se il nome della galleria d’arte rimane invariato, omaggio ad Antonella Rizzo, scomparsa nel 2014, da parte del compagno e titolare Costantino Liquori, socioo Fausto Franceschini. Si tratta di una nuova apertura, in collaborazione con Andrea De Ieso (www.aroundmedia.it), al quale tutta la redazione porge i più sinceri auguri per la nuova attività. Sono stati fissati numerosi eventi, soprattutto durante i mesi di agosto e settembre. Non solo esposizioni, ma anche musica, dibattiti e incontri con gli artisti, inseriti sul nuovo portale https://trevignanoromanoturismo.it/ insieme a molte altre informazioni. Per rimanere aggiornati si possono seguire le pagine social della galleria, Trevignano Summer Fest, Trevignano Turismo e Radio Lago.

L’ingresso è libero e gratuito, grazie anche alle numerose attività commerciali del territorio che supportano le iniziative socioculturali, e anche al Comune di Trevignano, sempre in prima linea per la promozione e valorizzazione.

Claudia Soccorsi