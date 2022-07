Regione Lazio, la settimana griffata Emiliano Minnucci

Sanità/1. La Giunta regionale ha approvato il “#modelloLazio dell’assistenza territoriale” finanziato con il PNRR, che prevede una nuova rete territoriale con un’azione omogenea grazie alle 135 Case di comunità, ai 36 Ospedali di comunità e alle 59 Centrali operative territoriali (COT).

Sanità/2. Sempre con i fondi della Missione 6 del PNRR, la centrale acquisti regionale ha bandito una nuova gara comunitaria, di circa 10 milioni di euro, per l’acquisizione di angiografi di ultima generazione destinati alle aziende sanitarie e ospedaliere del Lazio.

Sanità/3. Approvato in Giunta il Piano di attività regionale del Fondo per l’Alzheimer e le Demenze che prevede un investimento da oltre 1mln/€ e un’attività di formazione rivolta ai medici di medicina generale (MMG) che operano nelle Asl.

Antiviolenza. Inaugurato il primo centro antiviolenza (cav) all’interno di un’università di Roma. Sarà operativo da settembre e si trova all’interno della facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma.

Sburocratizzazione. Regione Lazio e Roma Capitale hanno sottoscritto un accordo per dare un unico interlocutore a chi vuole investire nella Capitale con l’obiettivo di rendere più semplici gli investimenti e provare a dimezzare i tempi per chi vuole fare impresa e portare lavoro.

Cultura. Pubblicati due avvisi riguardanti le residenze di spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024: uno per il sostegno dei progetti di Residenza individuali per artisti nei territori e l’altro per la presentazione di progetti per un Centro di residenza.