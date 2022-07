Prende il via “Calici di stelle”

Vino, gastronomia locale e buona musica. Tutto è pronto a Lanuvio per Calici di Stelle, la manifestazione promossa dall’Associazione Città del Vino che si svolgerà stasera, venerdì 29 luglio, a partire dalle ore 19, all’interno del Borgo storico cittadino. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Lanuvio in collaborazione con la Nuova Pro Loco.

“Chi verrà a trovarci, sottolinea il vicesindaco Valeria Viglietti, avrà l’occasione di conoscere e degustare i vini di Lanuvio e Campoleone. All’evento partecipano infatti le seguenti cantine :Artico, Cantinamena, Cantina Raparelli,Colle Juno, Di Marzio, Di Pietro Fabio, Farina Alberto, Il Bottino, la Luna del Casale, Nuova Silv”. Non solo vino però a Calici di Stelle. Alle 20- continua la Viglietti- è in programma uno show cooking curato dallo Chef Giuseppe Verri che proporrà ai presenti le “Mazzole alla Civitana”, un primo piatto della tradizione lanuvina rivisitato dall’ambasciatore della Maza”.

Il Percorso degustativo, per il quale è previsto un contributo di 10 euro, comprende un calice e la tracolla e la possibilità di avere 5 assaggi di vino e 3 di cibo, offerti dai seguenti ristoratori locali: Al Focolare,Belvedere,Casale della Mandria,Casale Fortini,Giardini di Giunone,La Piazzetta,La Torre e Pazzo di pizza . Gli interessati, potranno poi bissare la degustazione attraverso un contributo di 5 euro che prevede ulteriori 3 assaggi di vino.

Nel corso della serata, l’Asd Compagnia d’arme Sancto Eramo sflilerà in Corteo per il Borgo Antico. Inoltre, dalle ore 21, la serata sarà allietata dal Duo acustico Ienco e Sciarresi, Blues – Folk – Ballad. Durante Calici di Stelle, è prevista l’apertura straordinaria della Torre Medievale e del Museo della Barberia.