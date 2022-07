Protocollo di Intesa con l’ordine avvocati di Roma per il patrocinio legale di donne vittime di violenza

Con Deliberazione di Giunta n. 120 del 15/03/2022 è stato approvato il nuovo Protocollo di Intesa con l’Ordine degli Avvocati di Roma per l’accesso al patrocinio legale alle donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, oltreché atti persecutori secondo quanto previsto dalla Legge regionale 19 marzo 2014, n.4, articolo 7bis.

L’accesso al patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, è disponibile per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori ai sensi dell’art. 7 bis della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, come introdotto dalla L.R. 20 maggio 2019 n. 8, recante: “Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie”, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.