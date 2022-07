Governo alla svolta, fra accuse e ipotesi

Il Paese chiede a Draghi di andare avanti, ma il Governo pare appeso a un filo. E’ l’italica istantanea di una politica allo sbando. Dopo sindaci, categorie e imprese, anche il mondo dell’associazionismo ora va in pressing sul presidente del Consiglio, mentre Mario Draghi resta in ascolto della società civile. Ma domani, prima del suo ingresso al Senato, occorrerà chiarezza sul patto di fiducia della maggioranza. Per Letta, che spera ancora ma si prepara al voto, “C’è un pertugio”. Il leader dem continua sì, a lavorare alla salvezza del governo, ma intanto riunisce i vertici regionali per l’eventuale campagna elettorale. Caos fra i pentastellati, mentre il centrodestra di governo in attesa dell’orientamento di Draghi, ribadisce la contrarietà alla presenza dei 5 stelle nella maggioranza. E, dal canto suo, Giorgia Meloni prepara già la lista dei ministri…

Efisio Collu