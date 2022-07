Canale Monterano, il Generale di Brigata Sergio Testini ricevuto in Comune

Questa mattina il Sindaco Alessandro Bettarelli ha ricevuto in Comune per uno scambio di conoscenze e proposte il Generale di Brigata dell’Esercito Italiano Sergio Testini, Segretario Generale del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma.

Assoarma, costituita nel 1998, dal 21 aprile 2008 ha assunto personalità giuridica e attualmente riunisce 37 associazioni di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e di tutte le realtà associative militari di categoria con circa 800.000 iscritti su tutto il territorio nazionale.

Il Sindaco ha ringraziato il Generale Testini per la visita a Canale Monterano, accompagnato dal canalese di nascita Giovanni Carbonetti, finalizzata alla conoscenza delle reciproche realtà amministrative e istituzionali e la programmazione di futuri eventi in collaborazione.

Il Generale Testini ha illustrato come Assoarma persegua i seguenti scopi: coordinare le attività e sviluppare i rapporti interassociativi; rappresentare e sostenere, presso gli organi istituzionali, le istanze e le esigenze dell’associazionismo militare, con particolare riferimento alle problematiche di carattere generale mantenendo, in particolare, costanti rapporti con le Autorità militari; intervenire con priorità per la difesa dell’Unità della Patria e dell’onore della Bandiera, l’esaltazione e la difesa dei valori delle tradizioni delle Forze Armate e la divulgazione della conoscenza dei loro compiti e impegni, il rafforzamento dei naturali legami fra Paese e Forze Armate, il culto della memoria dei caduti in nome dell’Italia; concorrere alla crescita morale e civile del Paese, partecipando alle attività sociali e umanitarie, con particolare attenzione per il volontariato e il servizio di difesa e protezione civile; instaurare e mantenere rapporti con similari organizzazioni straniere regolarmente riconosciute; attivare iniziative miranti alla tutela morale e materiale degli iscritti ai Sodalizi aderenti.

È grazie anche all’interessamento di Assoarma che il Comune di Canale Monterano nello scorso Ottobre ha aderito all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto proposta dall’A.N.C.I. – l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su invito del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia e conferito con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 24 del 18-10-2021 la cittadinanza onoraria del Comune di Canale Monterano al Milite Ignoto.