Tutela ambientale, mobilità e sostenibilità per il Giubileo 2025

Tutela ambientale, mobilità e sostenibilità per Roma sono stati i temi al centro dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi al Salotto Tevere sull’Isola Tiberina. All’incontro erano presentai, tra gli altri, la vice presidente della commissione Giubileo, Simonetta Matone, il vice presidente della commissione Roma Capitale, Fabrizio Santori e l’assessore al Turisimo, grandi eventi, moda e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

In vista del Giubileo del 2025 la Capitale si prepara a un piano straordinario di intervento, che dovranno interessare vari settori, a partire dalla tutela ambientale, la mobilità e la sostenibilità. In un recente Decreto Legge sono state approvate alcune misure che riguardano anche la Capitale, a partire dalle semplificazioni e velocizzazione dell’iter autorizzativo per le opere infrastrutturali e di mobilità legate al Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025 e per l’adeguamento delle strade e dei servizi all’accoglienza di pellegrini e turisti. I relatori hanno convenuto sulla necessità di rendere il sistema infrastrutturale di Roma più moderno e interconnesso, digitalizzato, efficace e resiliente alla crisi climatica, nonché a fornire servizi di mobilità più sicuri e adeguati ai bisogni dei cittadini.

In occasione dell’incontro c’è stata anche la presentazione del recente libro “Le Agevolazioni in Agricoltura 2022” (Maggioli Editore) di Fabrizio Santori. Il volume è un supporto a professionisti del settore e direttamente agli imprenditori agricoli, sulla modalità di approccio alla ricerca dei fondi più attinenti alle proprie esigenze al reperimento delle giuste informazioni, così da poter individuare tempestivamente le opportunità più adatte alle proprie necessità. Come ha spiegato l’autore la complessità del panorama delle agevolazioni in agricoltura richiede una conoscenza approfondita dell’intero ambito, sia in termini di sostegni diretti che indiretti. Complessità che può addebitarsi sia alle molteplici tipologie di incentivi che si susseguono nel tempo, che ai diversi soggetti chiamati a gestirli. Il libro fornisce un’informazione quanto più ragionata possibile, inerente gli incentivi posti in essere sia dall’attuale Legge di Bilancio, ma anche dai settori dell’internazionalizzazione e dell’accesso ai finanziamenti europei, al fine di fornire uno strumento utile, una vera e propria guida nella giungla delle agevolazioni nel comparto agricolo.