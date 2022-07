Governo Civico: “Buon lavoro alla Giunta e complimenti a Battafarano e Luchetti”

Governo Civico per Cerveteri intende esprimere le proprie congratulazioni a Federica Battafarano e Matteo Luchetti, entrambi nominati dal sindaco Elena Gubetti all’interno della Giunta comunale di Cerveteri.

Per Federica Battafarano, alla sua terza esperienza politica, che con 474 preferenze è risultata essere la più votata nella storia della città, l’incarico di Vicesindaco e Assessora alle Pari Opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione, mentre per Matteo Luchetti è quello di Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture, Edilizia Scolastica e Sportiva e Mobilità Sostenibile.

Per entrambi si tratta di una conferma all’interno dell’esecutivo cittadino, ma con Deleghe e incarichi molto più ampi rispetto al passato, a testimonianza di quanto il loro operato nella precedente amministrazione sia stato apprezzato dai cittadini, che hanno fatto di loro i due candidati più votati di Governo Civico nell’ultima tornata elettorale.

“A Federica Battafarano e a Matteo Luchetti i nostri più sinceri, affettuosi e sinceri auguri di buon lavoro – dichiara il movimento Governo Civico – siamo certi che continueranno a lavorare con competenza, passione e grande professionalità nel solo ed esclusivo interesse comune. Ricopriranno dei settori importanti dell’esecutivo: Federica continuerà ad occuparsi di cultura, di inclusione, di Pari Opportunità, capisaldi della sua azione politica in tutti questi anni. Matteo invece continuerà il lavoro avviato dal gennaio 2021, mese in cui è stato nominato assessore la scorsa volta, nel capitolo delle Opere Pubbliche, un ruolo più che mai importante in questo particolare frangente storico in cui nelle casse dei Comuni italiani sono pronti ad arrivare i fondi del PNRR”.

“A loro, amici ed esponenti storici del nostro movimento, i nostri complimenti e sin da ora la più completa disponibilità a supportarli e sostenerli nel loro ruolo – conclude Governo Civico – allo stesso tempo, vogliamo fare un augurio speciale ai nostri tre consiglieri che subentreranno in Aula dal prossimo Consiglio comunale: Adele Prosperi, Alessandro Gazzella e Anna Mastrandrea. A tutti loro, buon lavoro!”.