Roma Sinfonietta per l’estate trevignanese

Questo il programma completo del concerto evento della Roma Sinfonietta che, nella formazione di 16 archi, sabato 16 luglio alle 21 all’Arena Palma apre la serie di concerti di musica classica previsti nell’ambito del Trevignano Summer Fest. L’orchestra Roma Sinfonietta per 30 anni è stata diretta da Ennio Morricone con il quale è stata in tourneè e registrato gran parte delle sue colonne sonore.

Antonio Vivaldi

Concerto in do maggiore RV 398 per violoncello, archi e continuo

Allegro – Largo – Allegro

Le Quattro stagioni

La primavera

Concerto in mi maggiore per violino, archi e continuo op.8 n.1 RV 269

Allegro – Largo – Allegro

L’estate

Concerto in sol minore per violino, archi e continuo op.8 n.2 RV 315

Allegro non molto – Adagio – Presto

L’autunno

Concerto in fa maggiore per violino, archi e continuo op.8 n.3 RV 293

Allegro – Adagio molto – Allegro

L’inverno

Concerto in fa minore per violino, archi e continuo op.8 n.4 RV 297

Allegro non molto – Largo – Allegro

Luis Bacalov

Seducción per violoncello e archi *

Il postino per violoncello e archi *

Concerto grosso per violino, clavicembalo e archi

*elaborazioni di Luca Pincini

Violino

Vincenzo Bolognese

Violoncello

Luca Pincini