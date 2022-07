Roma e i “centri diurni per disabili”

La Città metropolitana di Roma Capitale, grazie alla preziosa collaborazione con il Quirinale intrapresa in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, è entrata a far parte degli interlocutori della Presidenza della Repubblica per i “centri diurni per disabili” e per il progetto “Insieme al mare” dedicato ai bambini ucraini rifugiati. Grazie a questa collaborazione, nella quale partecipa Roma Capitale e Regione Lazio, a partire da metà giugno, sono iniziati i soggiorni estivi nella spiaggia del Presidente di Castel Porziano.

“E’ stata una grande gioia oltre che un onore essere presi a parte di progetti di così alto valore umano – ha commentato la Consigliera Delegata alle Politiche Sociali Tiziana Biolghini – Una gioia resa più grande dal pensiero che una tale sensibilità venga dalla figura istituzionale più amata. Vorrei ringraziare lo staff del Quirinale che ci ha coinvolto e le associazioni che si sono messe a disposizione per organizzare al meglio i soggiorni. Un grazie va al Forum del Terzo Settore e a Francesca Danese che ha messo a disposizione mediatori culturali in grado di rendere questa esperienza veramente significativa per i bambini ucraini”. I soggiorni proseguiranno fino a fine estate. Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata CMRC