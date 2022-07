Bracciano, iscrizione ai servizi di refezione e trasporto scolastico

Riceviamo e pubblichiamo – Si informano gli utenti dei servizi di refezione e trasporto scolastico che le relative iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023, si potranno fare esclusivamente on-line collegandosi al sito bracciano.ecivis.it.

Le iscrizioni al servizio di refezione e trasporto scolastico potranno essere effettuate a partire dal 7 luglio 2022 e fino al 31 agosto 2022.