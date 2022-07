“E’ stato disposto dalla Direzione regionale Salute un Audit clinico sul decesso di un bambino di 7 anni a Frosinone. L’indagine interna avrà il compito di chiarire tutte le procedure messe in atto nel caso specifico. Nell’assicurare massima celerità e trasparenza si coglie l’occasione per formulare il più profondo cordoglio ai famigliari e i cari del bambino”. Lo comunica in una nota l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio.