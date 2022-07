“Ariccia da amare” vince il bando e diventa un marchio

Entra nel vivo “Ariccia da Amare” la rassegna estiva di eventi culturali organizzata dal Comune di Ariccia che si propone di far conoscere le eccellenze di cui è ricco il territorio locale e regionale, mirando ad un turismo di eccellenza. Alla conferenza stampa, che si è tenuta questa mattina presso la Locanda Martorelli, oltre al programma è stato anche annunciata la vittoria del bando regionale “Sinergie Rinnovabili” nel progetto “LazioCrea” e la registrazione del marchio “Ariccia da Amare”.

“Quest’anno “Ariccia da Amare” fa un passo in più – ha dichiarato il Sindaco Gianluca Staccoli – non è solo un progetto di continuità che mira a far collaborare l’amministrazione comunale con le associazioni locali, individuando e generando, in uno spirito di schietta collaborazione, un ampio ventaglio di iniziative e proposte per la cittadinanza e per i turisti. Ma diventa un brand, tratto distintivo della nostra città per promuovere una rinnovata identità a livello regionale, nazionale e internazionale, associandola, anche grazie alla suggestione dei luoghi scelti per ospitare gli eventi, ad un’originale esperienza conoscitiva, artistica ed emotiva in un’ottica di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale del territorio. Un progetto che punta a coordinare la pluralità delle proposte che nel tempo hanno trovato spazio nel programma degli eventi della Città. Voglio ringraziare – ha concluso Staccoli – la Regione Lazio e in particolare l’Assessore al Turismo Valentina Corrado per il contributo dato alla realizzazione dell’evento”.

“La promozione della nostra regione parte dai territori, caratterizzati da tradizioni storiche, bellezze uniche paesaggistiche ed artistiche, ma anche dalle iniziative culturali, sociali e turistiche che vengono realizzate” – queste le parole dell’Assessore al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado. “«Ariccia da Amare» – ha proseguito la Corrado – è un contenitore di eventi che testimonia quanto sia fondamentale la collaborazione tra Istituzioni, Amministrazioni comunali e Associazioni locali. La Regione Lazio sta offrendo strumenti preziosi affinché possano essere realizzati eventi ed iniziative capaci di far risaltare le nostre peculiarità, puntare i riflettori sulle eccellenze che abbiamo, rendere vivo il territorio a beneficio dei cittadini che lo abitano, ma anche attrattivo agli occhi dei turisti italiani e stranieri. Continueremo a lavorare con impegno per promuovere l’intero territorio regionale e continueremo a percorrere l’iter programmatico già avviato, convinti che solo ascoltando le esigenze delle nostre comunità, collaborando secondo un approccio sinergico e adottando una visione comune si possano raggiungere risultati concreti e straordinari.”

“La vittoria del bando “Sinergie Rinnovabili” nell’ambito del progetto “LazioCrea” è il segnale che “Ariccia da Amare” rappresenta un progetto originale e concreto di modello culturale condiviso e realizzato attraverso la collaborazione tra più soggetti, competenti ciascuno in settori precisi e con uno specifico know how, ma in grado di creare una osmosi feconda – ha dichiarato Anita Luciano Consigliera delegata ai rapporti con le associazioni. Ariccia da Amare – ha continuato la Luciano – è un contenitore di eventi, individuati tra diverse proposte che insieme costituiscono un palinsesto organico di tutte le energie creative e progettuali di natura culturale, storica, artistica e sociale riconosciute sul territorio comunale per il loro pluriennale impegno a incrementare l’offerta culturale, delle arti dal vivo e turistica in favore dell’identità culturale della nostra città e del suo inestimabile valore storico, dell’attrazione turistica e dell’inclusione sociale”.

“Ariccia D’Amare è nata lo scorso anno – ha dichiarato la Consigliera Comunale con delega alla Scuola Irene Falcone – grazie alla grande intesa con l’amica consigliera Anita Luciano e il supporto e coinvolgimento del sindaco Gianluca Staccoli, con l’idea di racchiudere tutti gli eventi in un’unica kermesse. Nel pieno delle note difficoltà e le restrizioni dovute alla pandemia, nonostante i tempi stretti per l’organizzazione, è stata un gran successo che ci ha portati quest’anno a vincere il bando sinergie rinnovabili che ha finanziato gran parte del progetto di questa edizione. Ariccia d’amare non è solo un insieme di eventi per passare l’estate serenamente, è il trionfo dello spettacolo e della cultura dell’aggressione e del coinvolgimento. Nel contesto spettacolare del nostro parco e palazzo Chigi, locanda Martorelli e tutte le altre nostre bellezze e ricchezze artistiche, finalmente possiamo prendere una distrazione dai problemi di tutti giorni e di questo brutto periodo. È un momento nel quale questi uomini, donne e ragazzi, uniti nella loro bravura e professionalità ci strappano un sorriso e un’emozione nel nome dell’arte e dello spettacolo senza alcuna distinzione. Perché in quel momento, parliamo tutti una lingua comune, quella della cultura”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato inoltre il presidente del consiglio comunale di Ariccia Michele Filosofi e il dirigente comunale Claudio Fortini.

La manifestazione, patrocinata della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma, è organizzata in collaborazione con Soc. Coop.va COOP ART, Soc. Coop.va ARTEIDEA EVENTI E SERVIZI, Associazione ARCHEOCLUB ARICINO – NEMORENSE Aps, Associazione MUSICALE ARICCINA, Associazione Culturale LA TERZINA, Turist’Arte aps, comitato GiocAriccia, Associazione Musicale CORO IN MASCHERA, Associazione Culturale Start e Istituto Superiore di Danza, e si svilupperà da giugno a novembre 2022.

Sono previsti appuntamenti dedicati a teatro, danza e musica, oltre a cantieri di studio e di approfondimento delle discipline relative allo spettacolo dal vivo, per dare spazio e possibilità creative anche a nuove generazioni di artisti e operatori culturali. Gli eventi si svolgeranno negli spazi più suggestivi della città: presso Piazza di Corte, all’interno del Parco e di Palazzo Chigi, nei suggestivi scorci del Centro Storico, presso il Teatro Bernini, presso la Biblioteca Attiva, e presso altri siti di alto valore storico come la Locanda Martorelli. Inoltre, al programma degli spettacoli e degli appuntamenti didattici e divulgativi si affiancheranno mostre, esposizioni personali o collettive.